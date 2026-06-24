バター好きの間で話題となった人気スイーツが帰ってきました。洋菓子ブランド「銀のぶどう」とセブン‐イレブン・ジャパンが共同開発した『セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー』が、2026年5月26日（火）より全国で順次販売中です。SNSでも高い支持を集め、累計販売数2,000万個を突破した大ヒットクッキー。贅沢なバターの風味を楽しめる魅力をご紹介します。