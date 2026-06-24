女優・土屋太鳳（31）の姉でタレントの土屋炎伽（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「イザワオフィス」と業務提携すると発表した。炎伽は「新しい出会いをいただき、本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました。ご縁に、心から感謝しております」と報告。「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これか