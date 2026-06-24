一卵性三つ子パフォーマーの佐藤三兄弟が、８月５日にシングル「ＤＡＩＳＵＫＩ」でメジャーデビューする。パフォーマンスに名門・青森大新体操部出身の経歴を生かした空中技を取り入れた「アクロバット歌謡」で話題だが、長男の綾人（２６）は「ポケモンのように進化していきたい」と振り付けのパワーアップを決断。新たに「阿修羅（あしゅら）ダンス」を考案中といい、７月５日のリリースイベントでお披露目するという。あ、阿