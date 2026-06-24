黒基調の新仕様に注目！日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は、現地で生産する電動セダン「N7」と「N6」に特別仕様車「黒騎士（ナイトエディション）」を設定し発売しました。両モデルとも外装を黒基調でまとめた仕立てが特徴で、公開後からユーザーの間でさまざまな反応が見られます。N7とN6は、「中国で、中国のために」という方針のもと開発され、2025年から現地で展開されている新世代電動セダンです。電動化需要が