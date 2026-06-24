私はユリ（30代）。今日は旦那のコウジ（30代）が珍しく友人と用事があるので、夜ご飯は子ども2人とファストフードに行こうと盛り上がりました。 旦那は健康志向で外食があまり好きではなく、外食してもバランスのいい食事を好みます。なにより、家で食べるご飯が一番好きな人で……。 だからこそ今日は、私の中ではすっごく盛り上がっていたんです。それなのに旦那は、お昼休みにわざわざ家に帰って夕食の下準備をしてくれたよう