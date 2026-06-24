ＪＲ北海道が２０２７年から新たな観光列車の運行開始を目指す「スタートレイン計画」。「赤い星」と呼ばれる列車の一部、詳しい運行計画や販売価格が発表されました。「赤い星」の完成予想図です。天井や床、壁などにふんだんに木材を使用し、ラグジュアリーな雰囲気を演出したということです。４号車は自分の家でくつろいでいるような空間を目指し、床は畳敷き、景色を楽しんでもらうため窓には額縁がデザインされて