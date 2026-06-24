＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞父の日に米国女子ツアー3勝目、そして米本土では初勝利を挙げた山下美夢有。優勝スピーチでは、父の日の話題になると目に涙を浮かべながら感謝の言葉を口にしていた。さぞ喜んだだろう。そんな情景も想像してしまうが、「あまり（喜びを）見せないので。おめでとうぐらいの感じでした」。そんな後日談を明かしてくれ