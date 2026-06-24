タレントの平愛梨（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都（39）への思いが詰まった“W杯応援ネイル”を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「手にPAPAがいる!!」平愛梨が披露した“W杯応援ネイル”長友は『FIFAワールドカップ2026』の日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たした。平は20日にも大会キャップを着用した写真をアップし「I came to s