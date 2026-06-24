アメリカのトランプ大統領がサッカーワールドカップの決勝戦に出席し、優勝チームにトロフィーを手渡す予定であることがわかりました。FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティーノ会長は23日、来月19日にニュージャージー州で行われるワールドカップの決勝戦に、トランプ大統領が出席すると明らかにしました。またトランプ大統領が、優勝チームにトロフィーを手渡す予定だということです。トランプ大統領は去年、アメリカで行われ