【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,666.84 ▼45.87（6/23）NASDAQ：25,587.04 ▼579.56（6/23） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落しました。アジア時間に韓国のSKハイニックスやサムスン電子が大幅安となり、日本の半導体関連株も下落しました。こうした流れを受け、米国市場でもAI関連銘柄への過熱懸念や利益確定売りが意識され、半導体株が相場下落を主導しました。ダウ平均は22ド