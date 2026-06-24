気象台は、24日午前8時06分に、レベル３大雨警報を薩摩川内市に発表しました。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■阿久根市●レベル２大雨注意報■出水市●レベル２大雨注意報■薩摩川内市●レベル３大雨警報【発表】■薩摩川内市甑島●レベル２大雨注意報■霧島市●レベル２大雨注意報■いちき串木野市●レベル２大雨注意報■伊佐市●レベル２大雨注意報■姶良市●レベル２大