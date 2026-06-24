重電大手の中国現地法人の日本人社員が5月、遼寧省大連で中国当局に拘束されたことが24日、分かった。レアアース（希土類）関連の物品を国外へ持ち出そうとしたことが問題視された恐れがある。複数の関係筋が明らかにした。（共同）