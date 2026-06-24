モーニング娘。’26を卒業する牧野真莉愛さん（25）が23日、ラスト写真集のリリースイベントに登場。11年9か月在籍したグループの卒業を控えている牧野さんが活動を振り返りました。24日の日本武道館公演をもって11年9か月在籍したグループを卒業する牧野さん。自身が思うモーニング娘。らしさについて聞かれると「私はモーニング娘。になるのが夢でモーニング娘。になりたくてオーディションを受けたので、私はずっと夢の中にいる