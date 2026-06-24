沖縄県知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）を巡り、与野党による支援の構図が固まりつつある。立憲民主、共産両党が現職の玉城デニー知事（６６）、自民、国民民主、参政など各党が新人の古謝玄太・前那覇市副市長（４２）の支援に回る。国の安全保障政策に直結するだけに、各党とも総力戦で臨む構えだ。（林航、三歩一真希）「過重な基地の負担軽減について（米側と）どう交渉するのか、責任は日本政府にある」玉城