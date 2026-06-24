◇ア・リーグブルージェイズ−アストロズ（2026年6月23日トロント）アーチがなくても4番の仕事はこなす!ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4−4の8回2死二、三塁で、ピアソンが投じた99.9マイル（約160.8キロ）の直球を値千金の勝ち越し左前2点適時打とした。試合終盤の4番の快打に本拠地も大熱狂だ。7回の第4打席でも右前打でこの回の同