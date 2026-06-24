24日午前8時1分ごろ、島根県、広島県、山口県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県西部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、島根県の邑南町と津和野町、それに吉賀町、広島県の広島安佐北区と廿日市市、山口県の萩市、美祢市、岩国市、山口