【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年3月15日(日)にデビュー20周年を迎えたいきものがかり。現在は3月18日(土)地元神奈川県・厚木文化会館で幕をあけた2人体制初の47都道府県ツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! 〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜」を絶賛全国巡業中!!そんないきものがかりは、7月5日(日)から放送のオリジナルTVアニメ『さよならララ』のOPテーマで