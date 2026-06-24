【モデルプレス＝2026/06/24】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、5月10日に放送されたフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜19時〜）の人気企画「サビだけカラオケ」で注目を集めた男女混合グループONE LOVE ONE HEART（ワンラブワンハート）の藤咲碧羽（ふじさき・みう／18）にフィーチャーする。【写真】千鳥＆かまいたちが絶賛した美女◆「