「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「5分でパスタを食べる事になった日」生見さんは、「5分でパスタを食べる事になった日」といい、室内で椅子に座るショットを含む4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、オフショルダーのグレーのスウェットを着用。えり元にサングラスをかけているのもポイントだ。4枚目はアップショッ