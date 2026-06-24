フェースがターンするようになる片手打ち練習法とは 左手素振りで左手を自然な動きに導く 左手一本で素振りをします。言うまでもなくスイングは両手でしますが、ここまで述べてきた通り、片手で振る感覚があるとやさしくなります。ただ、利き手でないほうの左手は、いきなりやっても右手のようにスムーズには動きません。そこで、左手一本の素振りを多めにやっておきます。 とりわけ気をつけたいのは、ダ