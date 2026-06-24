【コラム】世界遺産と無形文化遺産の違いは？ 「形のない遺産」を守り、未来へ受け継ぐ 2003年に採択された「無形文化遺産の保護に関する条約（無形文化遺産条約）」は、世界遺産条約と並び、ユネスコが世界の多様性を未来へつなぐための枠組みです。締約国に対し、目録を作成するなど、無形文化遺産を保護するための措置を求めています。 世界遺産条約が遺産や建造物、文化的景観、自然地域などの「形ある遺産」を対象