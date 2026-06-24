女性ホルモンが減るとメンタルが不安定になる 月経前、産後、更年期に要注意！ 女性ホルモンの乱れは、体だけでなく心にも影響をおよぼします。特にエストロゲンは脳内の幸せホルモン「セロトニン」の合成・分泌を促す働きがあるため、エストロゲンが減少するとセロトニンも減少し、メンタルが不安定になるのです。実際、男性よりも女性のほうがメンタルダウンを起こしやすく、うつ病にかかる人の数は男性の約2倍ともいわれ