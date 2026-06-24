日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2702（-4.0-0.15%） ホンダ1378（-19.5-1.40%） 三菱ＵＦＪ3259（-8-0.24%） みずほＦＧ7820（00.00%） 三井住友ＦＧ6450（-8-0.12%） 東京海上7290（+2+0.03%） ＮＴＴ144（-0.2-0.14%） ＫＤＤＩ2640（-24-0.90%） ソフトバンク204（-1.6-0.78%） 伊藤忠1809（-21.5-1.17%）