【本日の見通し】ドル高基調継続見込み、ドル円は介入警戒感との綱引き。 ドル円は堅調地合いを維持している。先週の米FOMCでの予想以上のタカ派姿勢を受けてドル高が強まっているほか、日米金利差を意識したキャリー取引拡大期待でドル買いに加えて円売りが入って、ドル円を支える展開。一方、介入警戒感も継続しており、昨日も161.70円台から161.28円まで急落する場面が見られた。値幅が小さく介入ではないとみ