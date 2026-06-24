東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.55高値161.74安値161.28 162.23ハイブレイク 161.98抵抗2 161.77抵抗1 161.52ピボット 161.31支持1 161.06支持2 160.85ローブレイク ユーロドル 終値1.1382高値1.1439安値1.1376 1.1485ハイブレイク 1.1462抵抗2 1.1422抵抗1 1.1399ピボット 1.1359支持1 1.1336支持2 1.1296ロ&#12