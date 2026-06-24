6月より発売開始の 「Milton A.N.C.」 ファッションアイテムとしてのMarshall Marshallと言えば言わずと知れた英国ギターアンプメーカーである。創業は1962年で、すでに60年以上の歴史がある。 ギターアンプとしてはとにかく頑丈で、でかい音を出しても壊れないという電気的頑丈さと、上に積み上げても潰れない物理的頑丈さを兼ね備えている。 またツマミやスイッチの形状も長年統一されてお