女優・土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが２４日、「イザワオフィス」と業務提携したことを報告した。「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」とインスタグラムを更新。「本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました」と伝え「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上