きょう24日に先発する大竹のヤクルト戦登板は24年9月16日以来2年ぶりながら、ソフトバンク時代からの通算成績は9試合で8勝0敗（阪神で8試合7勝0敗）を誇り、勝利数では広島戦の16勝（3敗）に次ぐ得意球団だ。阪神投手としてヤクルト戦8連勝なら09〜11年久保康友の9連勝以来。最長は51〜53年藤村隆男の11連勝。無傷での達成は52〜54年真田重蔵と、59〜60年村山実の各8連勝以来66年ぶり3人目になる。ただしきょう24日は午後か