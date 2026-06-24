今季6勝を挙げている日本ハムの加藤貴が24日のロッテ戦に先発する。チームの先発では伊藤がリーグ最多の8勝、北山が前日（23日）のロッテ戦で7勝目を完封で飾っている。日本ハムの3投手が6月までに7勝以上をマークすると11年にダルビッシュ有10勝、ウルフ、ケッペル各7勝と記録して以来15年ぶりになる。加藤貴のカード別通算成績を出すと、ロッテ戦は22勝（8敗）で楽天戦の17勝を抑えカード別最多。北海道の球場（函館、札幌ド