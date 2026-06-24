イランが、IAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れるかどうかでアメリカとイランの主張が食い違っている事をめぐり、アメリカのトランプ大統領は23日、イラン側が間違っているとし、査察は適切な時期に行われるとの見通しを示しました。トランプ大統領「彼ら（イラン）は間違っている。彼らも自分が間違っていることは分かっている。内部でそう言っていたし、我々も記録した。100％査察をする」トランプ大統領は、イラン側が、IAEA