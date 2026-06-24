◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・岩崎優の失点は4月25日広島戦（甲子園）以来、2カ月ぶりだった。ただ、登板は限定されており、今月は4試合目、自身10試合ぶりの失点だった。防御率1・02と安定した数字を残していたが、この夜は大量4失点を喫した。出番は1―0の8回表、ヤクルト1番からの好打順だった。どん詰まりが右前打になる不運もあり、1死満塁から岩田幸宏に左越えに逆転の2点二塁打を