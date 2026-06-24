２４日午前３時５分頃、群馬県高崎市旭町のコインパーキングで、「知り合いの女性が知人男性ともめている」と別の女性から１１０番があった。高崎署員が駆けつけたところ、女性が血まみれで倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。現場からは凶器とみられる刃物のようなものが見つかり、県警は殺人事件として捜査している。県警によると、女性は成人とみられ、発見時はあおむけに倒れていた。現場はＪＲ高崎駅から北西に