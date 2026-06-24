◇W杯北中米大会1次リーグL組イングランド0―0ガーナ（2026年6月23日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、イングランド（FIFAランク4位）がガーナ（同65位）と0―0のドロー。1勝1分けの勝ち点4で同組首位をキープしたが決勝トーナメント進出決定はお預けとなった。2試合連続で先発出場したMFベリンガム（Rマドリード）は中盤で鮮やかなボール奪取を見せるな