サッカー・ワールドカップの優勝チームに、アメリカのトランプ大統領がトロフィーを授与する計画が明らかになりました。FIFA・インファンティーノ会長：トランプ大統領と決勝戦を楽しみ、優勝チームにトロフィーを授与する予定だ。もちろん、一緒に。FIFA（国際サッカー連盟）のインファンティーノ会長は23日、FOXニュースの番組に出演し、日本時間7月20日にニュージャージー州で行われるワールドカップ決勝戦で、トランプ大統領と