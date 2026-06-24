将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に参戦している「九州サザンフェニックス」のチーム動画後編。白熱する盤上の戦いから一転、和やかなムードでご当地グルメを堪能する食事シーンは、ファンにとって癒やしの時間だ。しかし、西田拓也六段（34）にとっては、盤上よりも過酷（？）な試練が待ち受けていたようだ。【映像】古賀六段と西田六段の食レポ（実際の映像）宮崎の名所を巡る九州サザンフェ