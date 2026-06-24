これまでドラマ「カンペ劇場」やリアリティショー「キミとボク、ときどきカンペ」など、さまざまなジャンルでお笑い芸人がカンペを出しながら物語を動かしてきた「ときどきカンペ」シリーズ。その第5弾は、イケメンたちの休日に密着するドキュメンタリー企画。B&ZAI・矢花黎、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏という人気グループのメンバーに密着し、その素顔を深掘りしていく。しかし、ただの密着では終わらない。ファンすらも知らな