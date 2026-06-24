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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀の金融政策決定会合の「主な意見」 ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 １０：３０豪・消費者物価指数 １７：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・経常収支 ２３：００米・新築住宅販売件数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ハローズ，セキチュー ※