２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円５５銭前後と前日と比べて２銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８５銭前後と同８０銭程度のユーロ安・円高だった。 年内の米利上げ観測を背景とした米金利の先高観がドルの支えとなる半面、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が上値を抑え、ニューヨーク市場のドル円相場は