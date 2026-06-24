9月18日に全国公開される有村架純、石田ひかり、姫野花春のトリプル主演映画『さとこはいつも』の本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：細田佳央太、書店員役で『さとこはいつも』出演へ「生まれて初めて小鳥とお芝居しました」 長編映画デビュー20周年となる沖田修一監督の完全オリジナル作品となる本作。年齢も、育った環境も異なる、3人の「さとこ」という女性たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々