２４日の東京株式市場は売り優勢の流れが続き、日経平均株価は６万９０００円台前半に水準を切り下げそうだ。ただ、ハイボラティリティな地合いで、６万９０００円台を割り込む場面も考えられる一方、展開次第では買い戻しが作用し急速に下げ渋るようなケースもあり得る。前日の欧州株市場では、アジア株市場のリスク回避ムードを引き継ぎ主要国の株価が総じて安かった。アジアと同様に半導体関連株が売りの対象とな