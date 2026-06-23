「超音波検査」も「内視鏡検査」も、聞いたことがある方が多いと思いますが、「超音波内視鏡（EUS）」はどうでしょうか。内視鏡検査と超音波装置の両方の特徴をもち、特に膵臓や胆道系の疾患の早期診断に有用なのだそうです。そこで、超音波内視鏡検査について「かわぐち消化器内科」の川口義明先生に解説してもらいました。 監修医師：川口 義明（かわぐち消化器内科） 札幌医科大学卒業。横浜市立大学で研修後、札幌医科