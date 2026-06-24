韓国の政府機関が、K-POPアーティストによる海外への展開をバックアップする方針を固めた。【写真】K-POPアイドルに“奇襲キス”…日本人女性ファンの「蛮行」支援の対象に選ばれたのは、大手のプロダクションではなく、小規模な芸能事務所に所属しているグループである。韓国の文化体育観光部は先日、韓国コンテンツ振興院と連携し、ポップミュージックを扱う中小規模の事務所が国外へ進出するのを助ける「中小企画会社グローバル