【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて、6月24日20時54分から『ニノなのに』が放送される。2026年入社のTBS新人アナウンサー、多田成美・バーンズ恵麻・藤岡源の3人が、“新人アナウンサーなのにMC!?”ということで、ゴールデン帯のバラエティ番組の司会に初挑戦。スタジオゲストにはWEST.の中間淳太が登場する。 ■A.B.C-Z塚田僚一、KEY TO LIT岩崎大昇らがVTRに登場 この番組は、二宮和