リンクをコピーする

― ダウは45ドル安と3日ぶりに反落、AI・半導体関連が売られる ― ＮＹダウ 51666.84 ( -45.87 ) Ｓ＆Ｐ500 7365.46 ( -107.33 ) ＮＡＳＤＡＱ 25587.04 ( -579.56 ) 米10年債利回り4.498 ( -0.013 ) ＮＹ(WTI)原油 73.21 ( -0.65 ) ＮＹ金 4149.4 ( -53.3 ) ＶＩＸ指数19.49 ( +2.21 ) シカゴ日経225先物 (円建て)69165 ( -605 ) シカゴ日経225先物 (ドル