大阪9月限ナイトセッション 日経225先物69290-480 （-0.68％） TOPIX先物3983.0-11.0 （-0.27％） シカゴ日経平均先物69165-605 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 23日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックが下落。23日のアジア市場で半導体やAI（人工知能）関連株が売られ、韓国KOSPIは9.99％安、日経平均株価が3.55％安と大幅に下落した。米国市場にもハイテク株売りが波及し、アド