長崎市のレベル４「大雨危険警報」が解除されました。 24日午前7時34分現在、県内の全ての大雨に関する気象情報は以下の通りです。 【レベル３】大雨警報 「長崎市」「諫早市」「大村市」「雲仙市」「長与町」「時津町」 【レベル２】大雨注意報 「佐世保市(宇久地域含む)」「島原市」「平戸市」「松浦市」「五島市」「西海市(江島と平島含む)」「南島原市」「東彼杵町」「川棚町」「波佐見町」「小値賀町」「佐々町」「