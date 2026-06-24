スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と、「猫缶」のラングドシャで人気の老舗洋菓子店「リビエール(Riviere)」が初のコラボレーション！2026年7月15日(水)より「スヌーピー ラングドシャ」(2700円)と「スヌーピー チョコチップクッキー」(1944円)の2種類が発売される。先行予約はPEANUTS公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」にて2026年6月24日(水)スタートだ。【画像】ミントグリーンと赤、2種類のスヌ