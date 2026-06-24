中国のSNS・小紅書（RED）に「永住権（永住許可）を取得したら急に仕事をしたくなくなった」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者は「このカード（永住権）のために私は長年努力してきた。日本に来たばかりのころは、ここにとどまれればいいと思っていた。その後、良い仕事が見つかればいいと思い、早く永住権を申請すれば良かったと思うようになった。これまでずっと走り続けてきた。勉強、仕事、子育て、ビザ更新……。あと