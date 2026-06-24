ＴＢＳでは６月２４日（水）よる８時５４分から『ニノなのに』を放送する。本番組は、二宮和也がＭＣを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。ＭＣは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。 ２４日（水）の放送では、２０２６年入社のＴＢＳ新人アナウンサー、多田成美・バーンズ恵麻・藤岡源の３人が、“新人アナウ