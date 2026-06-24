電源が入らなくなった携帯電話を再起動させ、思い出の写真を見るイベントが熊本市で開かれました。どんな思い出の写真が見られたのでしょうか。 【写真を見る】電源が入らないガラケーを再起動！「こうやって過ごしていたな…」12年前のガラケーが映したものは？ 12年間の眠りから覚めるガラケー このイベントは、大手通信キャリアのKDDIが企画したもので、電源が入らなくなった携帯電話を専用の機械で復活